NYSE ошиблась с флагом Швеции во время IPO Spotify

Во время первичного размещения акций шведского музыкального стримингового сервиса, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) ошиблась с флагом и вывесила символ Швейцарии. Об этом сообщает The Verge.

По истечению некоторого времени, данная ошибка была устранена.

В первый день торгов на бирже, по данным Bloomberg, акции Spotify торговались на уровне $165,9.

NYSE using the Swiss flag for @Spotify entering the stock market. $SPOT #spotifyipo pic.twitter.com/VUBOJFTILF