Миллер сообщил о снижении транзита газа через Украину в несколько раз

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что транзит российского газа через Украину сократится до 10-15 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные. По-видимому, речь может идти о 10-15 млрд кубометров газа в год», — сказал Миллер в эфире Первого канала.

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Он также отметил, что еще предстоит провести переговоры.

Ранее сообщалось, что «Газпром» обжаловал решение арбитража по контракту на транзит газа через Украину.