Китай призвал членов ВТО противостоять экономической политике США
Постоянный представитель Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) Чжан Сянчэнь призвал все страны организации противостоять торговому протекционизму США, предает РИА «Новости».
«Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации, Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США», — заявил Чжан Сянчэнь.
Постпред подчеркнул, что экономическая политика США ставит «под беспрецедентную угрозу» мировую торговую систему.
Ранее Пекин пригрозил зеркальным ответом на новые пошлины США, которые могут ввести в Соединенных штатах на 1,3 тыс. китайских товаров.