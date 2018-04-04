Китай пригрозил зеркальным ответом на новые пошлины США

Власти Китая пообещали, что примут меры равного масштаба и силы в отношении США, если Штаты введут пошлины на ввоз китайских товаров, передает Reuters со ссылкой на заявление посольства Китая.

«Китайская сторона считает, что вежливо отвечать взаимностью (на новые пошлины США — «Газета.Ru»). Пекин обратится во Всемирную торговую организацию, чтобы решить возникший спор, а также примет меры равного масштаба и силы против США в рамках китайских законов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в США подготовили новые пошлины в отношении Китая.