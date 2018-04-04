В США подготовили новые пошлины в отношении Китая

Соединенные штаты могут ввести пошлины на машины, приборы и широкий спектр оборудования из Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на перечень предложений управления торгового представительства США (USTR).

Список включает в себя 1,3 тыс. позиций. Среди них — электромобили, мотоциклы, локомотивы, суда, катера, станки, телекоммуникационное оборудование, запчасти для ряда отраслей, включая авиационную, медицинские, научные приборы, огнестрельное оружие, а также большое количество продукции из стали и других металлов.

Ранее Китай уведомил Всемирную торговую организацию о введении ответных пошлин в отношении США. Экономические отношения между странами обострились после того, как США ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий.