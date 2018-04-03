Путин надеется на положительный результат переговоров с ЕС по «Северному потоку — 2»

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что надеется на то, что переговоры с Европой по реализации проекта «Северный поток — 2» завершатся с положительным результатом.

«Мы уже много лет ведем переговоры с нашими европейскими партнерами по созданию второй очереди «Северного потока» - «Северного потока — 2». Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Он также напомнил об успешном сотрудничестве с Турцией по реализации проекта «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2».