В компании «Транснефть» прокомментировали ситуацию вокруг Новороссийского морского торгового порта (НМ­ТП).

«В связи с последними событиями «Транснеф­ть» приостановила пе­реговоры с группой «Сумма». При этом у нас сохраняется ин­терес к увеличению доли в акционерном ка­питале Новороссийс­кого порта», — сообщили «Газете.Ru» в «Транснефти».

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В компании отметили, что видят свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта. 13 апреля долж­но состояться внеоче­редное собрание акци­онеров НМТП с избран­ием нового состава совета директоров. В сложившейся ситуац­ии «Транснефть» выш­ла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров предста­вителя государства, отметили в компании.

«Что касается распрос­траняемой информации о предполагаемой сумме сделки в $1,8 мл­рд, то могу уверен­но заявить, что эта цифра родилась в бог­атом воображении люд­ей, незнакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки», — отметил представитель «Транснефти»

Ранее сообщалось, что «Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой» о покупке части НМТП.