В «Транснефти» прокомментировали ситуацию вокруг НМТП
В компании «Транснефть» прокомментировали ситуацию вокруг Новороссийского морского торгового порта (НМТП).
«В связи с последними событиями «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма». При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта», — сообщили «Газете.Ru» в «Транснефти».
В компании отметили, что видят свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта. 13 апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. В сложившейся ситуации «Транснефть» вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства, отметили в компании.
«Что касается распространяемой информации о предполагаемой сумме сделки в $1,8 млрд, то могу уверенно заявить, что эта цифра родилась в богатом воображении людей, незнакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки», — отметил представитель «Транснефти»
Ранее сообщалось, что «Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой» о покупке части НМТП.