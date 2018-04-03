На Украине рассказали о способах противодействия строительству «Северного потока — 2»

В МИД Украины назвали способы противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает УНН.

«Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект «Северный поток — 2» должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС», — заявили в ведомстве.

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В МИД также добавили, что продолжают предпринимать попытки для того, чтобы донести свою позицию до европейских партнеров.

Ранее сообщалось, что экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят около $3 млрд.