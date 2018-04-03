«Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой» о покупке части НМТП
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порте. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Да, приостановили», — сказал Демин.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович отказался комментировать вероятные проблемы с завершением сделки по продаже группой «Сумма» ее доли в НМТП «Транснефти».