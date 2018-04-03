Путин отметил значимость АЭС «Аккую» в атомной отрасли Турции

Президент России Владимир Путин отметил значимость строительства АЭС «Аккую» в Турции. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Значимость этого масштабного инновационного проекта трудно переоценить. По сути, сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой атомной электростанции, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом», — сказал Путин на церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС.

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Он также добавил, что при строительстве «Аккую» будут применяться лучшие современные технологии, аналогичные тем, что использует Россия.

Ранее сообщалось, что Турция выдала разрешение на строительство АЭС «Аккую».