Новак: ОПЕК+ будет учитывать добычу нефти в США

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что страны соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) будут учитывать добычу нефти в США при принятии решения о продлении сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация по спросу на рынке на нефть, на нефтепродукты, как будут развиваться экономики. Безусловно, мы будем смотреть и предложения на рынок и в США, и в странах ОПЕК и не ОПЕК. Потому что тоже ситуация разная, как вы видите, в той же Венесуэле идет падение добычи», — сказал Новак.

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Он также добавил, что есть мнение, что уже в конце второго квартала текущего года может быть достижение баланса на рынке нефти.

Ранее Новак сообщил, что Россия по итогам апреля рассчитывает достигнуть снижения добычи нефти в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+.