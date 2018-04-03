Россия может расширить список поставщиков томатов из Турции

РИА «Новости»

Россия готова рассмотреть расширение списка поставщиков томатов из Турции. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Россельхознадзор предложил министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного списка предприятий, желающих поставлять в Россию томаты», — заявили в ведомстве.

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Как стало известно, в Турцию была отправлена программу визита делегации специалистов Россельхознадзора для ознакомления с системой производства томатов на нескольких предприятиях.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и Турции на встрече в Анкаре, скорее всего, обсудят вопросы поставок томатов в Россию.