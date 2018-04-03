Россия может расширить список поставщиков томатов из Турции

Россия готова рассмотреть расширение списка поставщиков томатов из Турции. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Россельхознадзор предложил министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного списка предприятий, желающих поставлять в Россию томаты», — заявили в ведомстве.

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Как стало известно, в Турцию была отправлена программу визита делегации специалистов Россельхознадзора для ознакомления с системой производства томатов на нескольких предприятиях.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и Турции на встрече в Анкаре, скорее всего, обсудят вопросы поставок томатов в Россию.