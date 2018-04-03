Минпромторг: Россия серьезно ответит на пошлины США

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ответ России на введение США пошлин на сталь и алюминий должен быть «серьезным». Об этом сообщает RNS.

«Когда будет решение, мы сообщим, если будет принято решение. Здесь вопрос не только о введении ответных пошлин — необязательно, что мы будем вводить ответные (пошлины — «Газета.Ru»), особенно, если они будут ничтожными. Это должен быть серьезный ответ», — сказал Евтухов.

Ранее сообщалось, что Китай ввел ответные пошлины в отношении США.