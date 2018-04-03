Кабмин обязал банки получать национальный кредитный рейтинг

Правительство утвердило постановление, которое обяжет банки получать рейтинг по национальной шкале для принятия их гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Установлено дополнительное требование, предъявляемое к банкам, для принятия их банковских гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов – наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что данное решение приведет к положительным результатам для участников экономической деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий и расширения использования банковских гарантий крупнейших российских банков как надежного обеспечительного инструмента.

Ранее сообщалось, что банки смогут кредитовать жилищное строительство без ограничений.