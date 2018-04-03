На Курилах ожидают 10 млрд рублей инвестиций с новых рыбоперерабатывающих заводов

На курильском острове Шикотан построят два новых завода по переработке рыбы, которые создадут 820 новых рабочих мест и должны привлечь около 10 млрд руб. инвестиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора региона.

«В селе Крабозаводском уже возводится комплекс по переработке рыбы. Пуск его первой очереди состоится в октябре этого года. А летом, как ожидается, в другом селе Шикотана — Малокурильском — развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы», — сообщили в пресс-службе.

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Согласно сообщению, в бухте Крабовой уже закончили строительство грузоперевалочного причала понтонного типа, который будет использован на новом производстве. По данным пресс-релиза, здесь смогут обрабатываться одновременно два судна, а улов из охлаждаемых трюмов будет перекачиваться на берег с помощью специальных рыбоканалов.

Ранее власти сообщили о строительстве двух электростанций на Шикотане.