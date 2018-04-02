Турция выдала разрешение на строительство АЭС «Аккую»

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», передает Anadolu.

Как отмечается, проект АЭС был признан регулятором соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

При этом ожидается, что церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» пройдет во вторник с участием президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона ожидает получения разрешения на строительство АЭС «Аккую» в Турции.