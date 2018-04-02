Проект АЭС «Аккую» получил в Турции статус стратегической инвестиции

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона ожидает получения разрешения на строительство АЭС «Аккую» в Турции. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

Также стало известно, что данный проект строительства получил статус стратегической инвестиции

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«Теперь мы ожидаем получения разрешения на строительство, есть подтверждение, что оно будет получено. Это даст возможность начать строительство и заливку первого фундамента, первого бетона для строительства станции. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в старте строительства АЭС в Турции.