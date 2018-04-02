Шувалов рассказал о законах в России, которые не имеют никакого отношения к жизни

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что некоторые законы в России не имеют отношения к жизни. Об этом сообщает RNS.

«Мы очень часто любим писать законы, потом они не имеют никакого отношения к жизни, и часто потом жизнь значительно опережает все эти законодательные нормы и творчества», — сказал Шувалов.

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Он подчеркнул, что действующих юридических норм достаточно.

«Мы действительно сейчас хотим в рамках существующего уже накопленного законодательного пространства поработать , посмотреть, где какие-то нужно будет отдельные вопросы решать через законодателей, но по большей части у нас на настоящий момент все есть», — добавил Шувалов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что 11 апреля он выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.