Япония увеличила закупку нефти из России в два раза

Импорт нефти из России в Японию в феврале вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Уточняется, что импорт снизился на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 956,7 тыс. килолитров.

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Как стало известно, в январе 2018 года показатель импорта нефти из России в Японию находился на отметке в 465,6 тыс. килолитров, а в феврале прошлого года — на уровне 1,27 млн килолитров.

Ранее сообщалось, что добыча нефти в России в марте сократилась почти на 280 тысяч баррелей в сутки.