Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что следственный департамент МВД подозревает Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 млрд руб.

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«На данный момент они находятся в следственном изоляторе СИЗО «Лефортово», где их разместили в одиночных камерах. В ближайшее время переводить в общие камеры их не планируется», — сказал Мельников.

Ранее группа «Сумма» сообщила, что все структуры компании работают в штатном режиме.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.