В «Сумме» рассказали о работе после ареста братьев Магомедовых
Группа «Сумма» сообщила, что все структуры компании работают в штатном режиме, передает РИА «Новости».
«Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление», — сказали в группе.
Реклама
Ранее сообщалось, что суд арестовал брата совладельца группы компаний «Сумма» Магомеда Магомедова.
Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.