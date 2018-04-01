В «Сумме» рассказали о работе после ареста братьев Магомедовых

Группа «Сумма» сообщила, что все структуры компании работают в штатном режиме, передает РИА «Новости».

«Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление», — сказали в группе.

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Ранее сообщалось, что суд арестовал брата совладельца группы компаний «Сумма» Магомеда Магомедова.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.