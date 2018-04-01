В России 1 апреля пенсии выросли почти на 3%

Государственные пенсионные выплаты, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года проиндексированы на 2,9%, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда России (ПФР).

«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8315 руб.) и за 2016 год (8081 руб.), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9 %», — сообщается в заявлении ПФР.

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После индексации средняя социальная пенсия увеличится на 255 руб. и составит 9062 руб. Средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы вырастет на 378 и 382 руб. соответственно и составит 13410 и 13556 руб.

Ранее в ПФР напомнили об индексации социальных пенсий с 1 апреля.