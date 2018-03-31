Совладельцев группы «Сумма» задержали по подозрению в крупных бюджетных хищениях

Совладельцев группы компаний «Сумма» задержали по подозрению в крупных бюджетных хищениях средств, обыски по делу прошли в 25 регионах России, передает РИА «Новости».

«(В пятницу) 30 марта сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации… По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Реклама

Она отметила, что в данный момент следственный департамент МВД России расследует уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем).

Волк также сказала, что дело завели «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».

Ранее сообщалось, что московский суд примет решение об аресте совладельца группы «Сумма» Магомедова.