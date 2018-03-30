Банк России назначил нового главу департамента финансовой стабильности
Елизавета Данилова назначена новым директором департамента финансовой стабильности Банка России. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Приказом Председателя Банка России с 30 марта 2018 года директором Департамента финансовой стабильности Центрального банка России назначена Данилова Елизавета Олеговна», — заявили в ЦБ.
Уточняется, что ранее Данилова занимала должность заместителя директора департамента финансовой стабильности.