Лукашенко сообщил, что Россия постоянно «наклоняет» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил искать новые рынки сбыта продуктов в условиях проблем с поставками в Россию. Об этом сообщает «БелТА».

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (России – «Газета.Ru») после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», — сказал Лукашенко.

Реклама

Он также подчеркнул, что белорусская сторона ничего плохого не везет в Россию.

«Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим», — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Россельхознадор выявил мошенническую схему при производстве молока в Белоруссии.