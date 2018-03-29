Россельхознадзор ограничил ввоз всей растительной продукции из Абхазии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии карантинного для стран - членов Евразийского экономического союза объекта — коричнево-мраморного клопа, проведенного в период с 24 по 25 марта 2018 года в Республике Абхазия с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту», — отметили в Россельхознадзоре.

Ограничения введены со 2 апреля в целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории России и сохранения экспортного потенциала страны.