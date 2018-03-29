Путин проведет совещание с Новаком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет совещание с министром энергетики Александром Новаком по топливно-энергетическому комплексу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будет его совещание с Новаком по вопросам ТЭКа и по тем областям, которые курирует министерство. Вопрос международного взаимодействия на энергетических рынках, безусловно, актуален. Я имею в виду в контексте совещания с Новаком, это вопросы, которые на повестке дня», — сказал Песков.

Он также добавил, что у президента запланирована серия обычных встреч и внутренних совещаний.