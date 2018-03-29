Глава «Роснефти» посетил Катар

Глава «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочий визит в Доху. В ходе визита он был принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, а также провел ряд деловых встреч, в том числе с министром финансов Аль-Имади Али Шарифом, министром энергетики и промышленности Мохаммедом Салех Аль-Садой и руководством Qatar Petroleum.

Главными темами двусторонних переговоров стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества и реализация совместных проектов НК «Роснефть» с катарскими партнерами.

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В ходе визита «Роснефть» и Катарский фонд образования, науки и социального развития (Qatar Foundation) подписали Соглашение об открытии Международного центра исследований и разработок НК «Роснефть».

Научный центр «Роснефти» откроется в свободной экономической зоне на территории Катарского парка науки и технологий (Qatar Science & Technology Park) – одного из ведущих наукоградов мира. Лаборатории Центра будут разрабатывать инновационные решения в области производства конструкционных пластмасс, переработки газа в сырье для нефтехимии, создания новых катализаторов, полимеров и масел, а также в области судостроения.

Кроме того, партнеры намерены развивать сотрудничество в сфере нефтегазового образования с целью интеграции двух научно-образовательных школ – российской и международной.