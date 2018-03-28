Иванов усомнился в надежности «авиакомпаний-живопырок»

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что он сомневается в надежности небольших авиакомпаний. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что 10 лет назад говорилось, что сейчас: могут ли авиакомпании-живопырки обеспечить должный уровень безопасности? Я не против малого и среднего бизнеса, но у меня всегда вопрос: а у них хватает финансовых ресурсов, у владельцев 4-5-6 самолетов, обеспечить должный уровень пилотов, достойную зарплату этих пилотов, контроль за действиями экипажа и переподготовках и т.д.? У меня на этот счет большие сомнения», — сказал Иванов на итоговой коллегии Минтранса России.

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Он также добавил, что в транспортной отрасли необходимо усилить контроль и проверки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ожидает от авиакомпаний предложений по развитию авиарынка.