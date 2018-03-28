Белоусов сообщил о расчетах министерств по реализации послания Путина
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что министерства проводят расчеты по расходам на реализацию послания главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что порядок цифр близок к оценке Счетной палаты в 8 трлн руб.
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«Сейчас эта работа осуществляется, как раз мы ее запустили. Сейчас Минфин, Минэкономразвития, профильные министерства как раз занимаются расчетами. Я думаю, что порядок цифр близкий, только это не на год, речь идет о шестилетии», — сказал Белоусов.
Ранее сообщалось, что Путин проведет совещание по экономическим вопросам.