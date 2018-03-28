Медведев: российский бизнес сталкивается с нечестными приемами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал санкции нечестными приемами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Задача всемерного развития несырьевого, неэнергетического экспорта остается весьма и весьма актуальной. Помимо обычной мировой конкуренции, с которой сталкивается наш бизнес, мы имеем примеры другие, я имею в виду нечестные приемы и немотивированные ограничения, включая введение различного рода санкций, различного рода торговых ограничений», — сказал Медведев на коллегии Министерства экономического развития.

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Он также добавил, что правительство системно работает над снижением административной нагрузки для экспортно ориентированных компаний.

Ранее сообщалось, что США расширили список санкций против России.