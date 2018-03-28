Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обсудит на совещании по экономическим вопросам тему реализации основных положений послания Федеральному Собранию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент сегодня работает в Москве. Сегодня в середине дня он планирует провести совещание по экономическим вопросам текущее. И в плане текущих аспектов, и также в плане продолжения обсуждения темы реализации основных положений послания Федеральному Собранию», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин назвал послание Федеральному собранию реалистичным планом действий.