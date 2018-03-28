Орешкин: необходимо улучшить городскую среду для развития экономики

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что необходимо развить городскую инфраструктуру для развития экономики. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Отсутствие качественной среды для жизни в российских городах во многим ограничивает развитие человеческого капитала», — сказал Орешкин на итоговом заседании коллегии министерства.

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Он также добавил, что без улучшения городской среды, выполнение целей, которые поставлены президентом России по развитию малого бизнеса, невозможно.

Ранее сообщалось, что Орешкин назвал состояние инфраструктуры сдерживающим фактором развития экономики.