Исследование: у россиян стало больше «свободных денег»

Количество «свободных денег» у россиян в январе и феврале 2018 года, превышает показатель прошлого года. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

«В январе текущего года размер свободных денег составил 17,8 тыс. руб, а в феврале — 18,8 тыс. руб. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, хотя и все равно с большим отрывом, оказались показатели 2015 года, когда объем свободных денег в январе достигал уровня 12,9 тыс, а в феврале — 14,7 тыс», — сказано в исследовании.

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«Свободные деньги» — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян сберегают свои деньги.