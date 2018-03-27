Комитет Госдумы одобрил законопроект, упрощающий газификацию частного сектора

Комитет Госдумы одобрил законопроект, который упрощает строительство и реконструкцию сетей газораспределения и газопотребления. Об этом сообщается в пресс-релизе Минстроя, поступившем в «Газету.Ru».

«Профильный комитет Госдумы одобрил разработанные Минстроем России поправки в градостроительный кодекс России, упрощающие строительство и реконструкцию сетей газораспределения и газопотребления и снижающие административные барьеры в данной сфере», — сказано в пресс-релизе.

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Также законопроект предлагает исключить необходимость получения разрешения на строительство сетей газораспределения и газопотребления с проектным рабочим давлением до 0,6 МПа.

«Таким образом, значительно упрощается для потребителя порядок, стоимость и сроки строительства сетей газораспределения», — пояснили в Минстрое.

С 1 января 2017 года для зданий и сооружений, для строительства которых не требуется разрешение на строительство, в соответствии с дорожной картой по повышению доступности энергетической инфраструктуры, предусмотрен упрощенный порядок государственной регистрации право собственности на такие объекты.