Число безработных в России снизилось на 2% за неделю

Численность безработных граждан в России с 14 по 21 марта снизилась на 2% и составляет 785 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Тамбовской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Ставропольском, Пермском краях, Республике Крым, Удмуртской Республике и Еврейской автономной области.

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Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Тыва, Дагестан, Кировской и Костромской областях.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 0,5%.