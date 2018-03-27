Силуанов рассказал, на что должна ориентироваться оценка менеджмента госкомпаний

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что оценка эффективности деятельности менеджмента госкомпаний должна ориентироваться на показатели отдачи на капитал. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Оценка эффективности деятельности менеджмента госкомпаний должна ориентироваться на показатели отдачи от вложенного капитала», — сказал Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина.

Ранее сообщалось, что кабмин увяжет вознаграждение топ-менеджеров с эффективностью деятельности госкомпаний.