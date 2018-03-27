Нанцбанк Украины отказал белорусскому банку в покупке украинской «дочки» Сбербанка

Нацбанк Украины отказал белорусскому «Паритет банку» в покупке украинской дочки «Сбербанка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритет банк» (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины», — заявили в НБУ.

В прошлом году сообщалось, что Сбербанк завершил сделку по продаже украинской кредитной организации VS Bank.