Митранс предложил Таджикистану провести консультации по авиасообщению

Министерство транспорта России предложило Таджикистану провести консультации по авиасообщению. Об этом сообщает RNS.

Также министерство уведомило авиационные власти Таджикистана, что с 1 апреля 2018 года заканчивается действие временного согласия российских авиационных властей на выполнение авиакомпанией «Сомон Эйр» полетов по маршруту Худжанд – Москва.

Реклама

«Мы вновь предлагаем провести консультации авиационных властей России и Таджикистана в Москве, ввиду того, что последняя встреча состоялась в Душанбе, до 1 апреля 2018 года. Российская сторона последовательно выступает за соблюдение достигнутых договоренностей и надеется на подтверждение заявок назначенных российских перевозчиков в полном объеме согласно поданным заявкам, что лишило бы российскую сторону оснований для принятия каких-либо ответных действий в отношении таджикской стороны», — заявили в Минтрансе.

В прошлом году сообщалось, что Россия и Таджикистан пришли к соглашению по вопросу авиасообщения.