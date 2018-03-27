Медведев сообщил о старте эксперимента по маркировке драгоценностей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на расширенном заседании коллегии Минфина, что эксперимент по маркировке драгоценных камней начнется с 1 июня текущего года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Совсем недавно, несколько дней назад я подписал постановление, которое начинает эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал плюсы маркировки товаров.