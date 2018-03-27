В Белоруссии могут создать министерство цифровой экономики

Руководитель аппарата Совета министров Белоруссии Александр Турчин заявил после встречи с президентом страны Александром Лукашенко, что министерство цифровой экономики может быть создано в Белоруссии уже в 2018 году. Об этом сообщает «БелТА».

«Глава государства сроки конкретные не обозначал, но правительство не будет затягивать с этим вопросом. Определенные наработки у нас есть. Создан совет по цифровой экономике, который возглавляет премьер-министр. Мы уже обсуждали этот вопрос на этом совете. Где-то через две недели мы в расширенном составе проведем заседание совета, и ключевой темой будет создание министерства цифровой экономики», — сказал Турчин.

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Он отметил, что задача по созданию соответствующего ведомства стоит на этот год.

Ранее сообщалось, что Лукашенко легализовал криптовалюты.