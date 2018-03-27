Индексы фондового рынка США резко выросли при закрытии торгов
Американский фондовый рынок закрылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 2.84 и составил 24202,60 пункта. За день Dow Jones вырос более, чем на 669 пунктов.
Индекс S&P 500 вырос на 2,72% и составил 2658,55 пункта.
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Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 3,26% и составил 7220,54 пункта.
Как отмечает CNBC, фондовый рынок США резко вырос на фоне данных об ослаблении торговых барьеров с Китаем.