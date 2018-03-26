Аксаков рассказал, когда могут принять закон о страховании жилья от ЧС

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров, должен быть принят как можно скорее. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам нужно быстрее принимать закон о страховании жилья от всевозможных стихийных бедствий, чтобы обеспечить компенсацию, например жилья, которое человек теряет в результате пожара. У нас, к сожалению, происходят какие-то стихийные бедствия, например пожары или наводнения, люди идут к государству, а их имущество оказывается, как правило, в таких случаях не застраховано. И это неправильно. Мировая практика говорит о том, что имущество должно страховаться активно, и при этом государство может стимулировать этот процесс, например, гарантируя доплаты либо большие выплаты в случае, если имущество застраховано», — заявил Аксаков.

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Он отметил, что депутаты постараются уже в апреле текущего года вынести закон на рассмотрение во втором и третьем чтении с тем, чтобы закрыть этот вопрос.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили ущерб от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 3 млрд руб.