Голодец выступила за создание «зеленого коридора» для японских компаний

Вице-премьер России Ольга Голодец предложила Японии организовать «зеленый коридор» для японских фармацевтических компаний, передает РИА «Новости».

«Мы предложили проработать возможности реализации программы так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием, и фармацевтических компаний», — сказала Голодец.

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Она также отметила, что Россия намерена «облегчить доступ японских компаний на российский рынок».

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития России Максим Орешкин пригласил японские компании активнее инвестировать в Россию.