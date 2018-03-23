Сроки назначения маткапитала могут сократиться до 15 дней с 2019 года

Минтруд готовит поправки в законодательство, согласно которым срок назначения материнского капитала может сократиться до 15 дней. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

По его словам, сейчас срок составляет 1 месяц, планируется сократить его до 15 дней.

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Министр уточнил, что соответствующий закон сейчас разрабатывается. Он также добавил, что проект закона может быть внесен в Госдуму в этом году, а уже со следующего года сроки могут быть сокращены.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года программы материнского капитала, до конца 2021 года.