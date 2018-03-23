ЦБ: денежно-кредитные условия продолжают смягчаться

Денежно-кредитные условия в России продолжают смягчаться, а их дезинфляционное влияние постепенно ослабевает. Об этом говорится в сообщении Банка России.

«Основной вклад в смягчение денежно-кредитных условий внесла динамика процентных ставок. При этом реальные процентные ставки сохраняются в положительной области, что способствует привлекательности сбережений. Неценовые условия кредитования юридических лиц в основном остаются сдерживающими, банки по-прежнему консервативно подходят к отбору заемщиков и увеличению объемов кредитования», — заявили в ЦБ.

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Также регулятор отметил, что принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий.

Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.