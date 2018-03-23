Минтруд: зарплаты бюджетников не будут снижаться после резкого роста

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил на расширенном заседании коллегии министерства, что заработные платы бюджетников не будут снижаться после роста в начале текущего года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это исполнение тех решений, которые были приняты еще в 2012 году по учителям, воспитателям, профессорскому составу… Важно обеспечить сохранение этих соотношений. Прошу внимательно следить, чтобы отклонений в меньшую сторону не происходило. Снижений против показателей начала года быть не должно», — сказал Топилин.

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Ранее СМИ сообщали, что за последние три месяца в ряде больниц и научных учреждениях существенно выросли зарплаты.

Топилин пояснил, что повышение зарплат бюджетникам связано с выполнением «майских» указов президента России Владимира Путина