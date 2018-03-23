Белый дом приостановил действие пошлин для ряда стран

Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран, передает РИА «Новости».

«Для следующих стран действие тарифов приостанавливается до 1 мая: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, страны ЕС и Южная Корея», — говорится в сообщении.

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При этом до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США.

Ранее сообщалось, что Китай призвал США к урегулированию разногласий по пошлинам.