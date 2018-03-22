Аксаков рассказал, когда могут принять закон о финансовом омбудсмене

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума планирует принять законопроект о финансовом омбудсмене в апреле текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Апрель… Уже практически документ согласован. Срок пока предварительно — с 1 января 2019 года вступление в силу. В зависимости от того, как мы договоримся… этот срок может и подкорректироваться», — сказал Аксаков.

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Он также отметил, что законопроект о финансовом омбудсмене касается всех финансовых рынков России, но первыми на себе испытают действие этого нового института страховые организации.

Депутат добавил, что страховое сообщество поддерживает последнюю версию данного законопроекта.