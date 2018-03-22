Посол России рассказал о напуганных российских бизнесменах в Британии

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что российские бизнесмены сталкиваются со все большими ограничениями в Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российские граждане, предприниматели, они решают свои проблемы. Мы видим все больше и больше ограничений на их деятельность в Британии. Они озадачены, некоторые напуганы», — сказал Яковенко.

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Он также рекомендовал предпринимателям идти в суды, если возникнут серьезные проблемы в бизнесе.

Ранее источник рассказал о планах ЕС в отношении России по делу Скрипаля.